‘El privado tiene que entender que el convenio colectivo de trabajo es un beneficio para todas las partes’

En Siempre en Marcha dialogamos con Leonardo Salom, secretario adjunto e interior de APDFA (Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos). Se refirió al reclamo que viene llevando a cabo desde hace tiempo la seccional de nuestra ciudad, a la decisión de no renovar las concesiones ferroviarias, al objetivo de logar un transporte intermodal en nuestro país y a las históricas elecciones del próximo 17 de diciembre. Salom y referentes de la lista Verde y Blanca estuvieron de visita en nuestra ciudad días atrás. Ingresar a la nota para escuchar el audio.