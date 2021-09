Avanza en Argentina la instalación de surtidores para autos eléctricos

En Siempre en Marcha dialogamos con Pedro Llorvandi, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles Líquidos y GNC de la Provincia de Santiago del Estero y también Secretario General de la Confederación CECHA. Con el impulso a la electromovilidad, las Estaciones de Servicio buscan insertarse en el mercado de recarga de las nuevas unidades. Diferentes empresas ya ofrecen dispositivos a la medida de cada necesidad. Ingresar a la nota para escuchar el audio.