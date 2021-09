La digitalización en el transporte, un paso fundamental para agilizar tramites

En Siempre en Marcha dialogamos con Hugo Bauza, director del Departamento de Transporte Agroganadero de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en funcionamiento la carta de porte electrónica, que reemplazará los formularios en formato papel utilizados para trasladar granos dentro del país, para mejorar “la capacidad de fiscalización estatal de la actividad agrícola y simplifica los trámites para los distintos actores del sector privado”.