Turismo: Hay intercambio de propuestas entre Mar del Plata y Olavarría

Este martes llegan referentes del EMTUR al Centro Cultural San José, y realizarán una actividad orientada a Agentes de Viajes y personas interesadas, explicó Daniel Martínez, responsable de turismo de Olavarría por LU32. Agregó que también es una buena oportunidad para los olavarrienses.