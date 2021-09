Transporte de Cargas de Entre Ríos realiza corte por protestas

En Siempre en Marcha dialogamos con Mariano Arlettaz, secretario de la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas (Fetac). Transportistas de cargas pararon en túnel subfluvial Paraná-Santa Fe y varios puntos de la provincia de Entre Ríos en reclamos a disposiciones de la CNRT. Ingresar a la nota para escuchar el audio.