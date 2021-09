‘Esta medida se toma para que la gente pueda ir a votar con facilidad y ser partícipes de una fiesta de la democracia’

En Siempre en Marcha dialogamos con el subsecretario de transporte de la provincia de Buenos Aires, Alejo Supply. En el marco del proceso electoral legislativo 2021, todos los servicios del sistema de transporte público de pasajeros automotor (de carácter urbano) y fluvial serán de acceso gratuito durante los domingos 12 de septiembre (PASO) y 14 de noviembre (elecciones generales). Ingresar a la nota para escuchar el audio