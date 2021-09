Se viene la tercera edición del programa mujeres conductoras de Scania

En Siempre en Marcha dialogamos con Gustavo Schön , jefe de prensa de Scania Argentina. El objetivo es reducir la brecha de género existente en el sector del transporte, la firma sueca becará a 12 mujeres de todo el país con un programa de capacitación que le dará las herramientas para convertirse en conductoras de camión profesionales. Ingresar a la nota