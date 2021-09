¿En qué situación se encuentra el Mercado Inmobiliario de las Estaciones de Servicio?

En Siempre en Marcha dialogamos con Luis Navas, asesor legal de las estaciones de servicio e integrante de CONTEGAS SRL, empresa que se dedica a la compra-venta y alquiler de Estaciones de Servicio en todo el país sobre varias de las inquietudes que se le presentan al expendedor.

“En los últimos diez años ha crecido mucho el mercado inmobiliario de las estaciones de servicio, el mercado siempre fue redituable y la llegada del Gnc potencio el negocio” manifestó Luis Navas. Ingresar a la nota para escuchar el audio.