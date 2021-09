‘En Argentina se pierden entre 15 o 20 vidas en hechos viales, esto es terrible’

En Siempre en Marcha dialogamos con Viviam Perrone, secretaria de la Asociación Madres del Dolor. Viviam perdió a su hijo en un hecho de tránsito en el año 2002 y es la encargada de llevar adelante los proyectos elaborados en la Asociación, relacionados a dos grandes flagelos que últimamente se han incrementado en forma excesiva y producen mucho dolor en nuestro país: Hechos de tránsito y Violaciones. El exceso de Alcohol y la velocidad son los agravantes que más se presentan en los siniestros viales, manifestó Perrone.