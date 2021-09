El Tector a GNC de IVECO se renueva

En el marco de la “Semana de la Movilidad Sustentable”, IVECO, marca perteneciente a CNH Industrial, organizó un evento virtual para incentivar la reducción del impacto ambiental que generan los medios de transporte. En este contexto, la marca presentó a su renovado camión Tector a GNC, producto de su amplio portfolio de vehículos propulsados con energías alternativas. Ingresar a la nota para escuchar el evento