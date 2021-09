Se realizarán testeos rápidos en el marco del Día Internacional contra la Hepatitis C

La Secretaría de Salud del Municipio, junto a la Fundación HCV Sin Fronteras, realizará acciones conjuntas en el marco del Día Internacional contra la Hepatitis C, que se conmemora cada 1º de octubre.

La fecha fue proclamada en 2011 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su contagiosidad: más de 170 millones de personas en el mundo la padecen.

En este contexto, los días martes 28 y miércoles 29 de septiembre, el Municipio a través de los Servicios de Infectología y Laboratorio del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” y la Dirección de Atención Primaria de la Salud, ofrecerá testeos rápidos de Hepatitis C. Participará también personal de la Fundación HCV Sin Fronteras.

Tales testeos serán efectuados en el SMT Nº 2 de 10 a 12 horas (abierta a toda la comunidad). Los controles son voluntarios y no se requiere turno (atención a demanda, por orden de llegada). Asimismo, se brindará consejería sobre esta enfermedad.

Cabe destacar que, si el resultado del testeo rápido da positivo, se efectúa una confirmación de dicho resultado, mediante el equipo de Biología molecular para la medición de carga viral de VIH, hepatitis B y C, del que dispone el Municipio.

Hepatitis

La Hepatitis es una inflamación del hígado. El hígado es un órgano vital que procesa los nutrientes, ejerce una función desintoxicante y sintetiza proteínas. Cuando el hígado está inflamado o dañado, su función puede verse afectada.

En la mayoría de los casos, la hepatitis es provocada por un virus. En otros casos, el consumo excesivo de alcohol, las toxinas, algunos medicamentos y determinadas afecciones médicas también pueden causar hepatitis.

La mayoría de las veces las hepatitis no producen síntomas y la enfermedad pasa inadvertida, por lo que sólo se la pude diagnosticar mediante análisis de sangre.

Tanto la hepatitis A como la hepatitis B tienen vacuna. No existe vacuna contra la hepatitis C pero se puede prevenir al no compartir agujas, jeringas o elementos cortopunzantes con otras personas, exigiendo el uso de materiales descartables o esterilizados al hacerse tatuajes, piercings o implantes, y usando preservativo desde el comienzo de toda relación sexual.