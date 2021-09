‘Desde chiquito sabía que iba a ser colectivero’

Lo dijo en Siempre en Marcha Jorge Padín, colectivero y representante gremial de UTA en la línea de transporte interurbano. En el día del colectivero Jorge compartió anécdotas, recuerdos y lo que significo haber sido esenciales durante la Pandemia, destaco la labor de sus compañeros y manifestó que sigue siendo una profesión que se lleva en la sangre. Ingresar a la nota para escuchar el audio.