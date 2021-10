‘El Balance del trabajo que venimos realizando es altamente positivo’

Siempre en Marcha dialogamos con Gastón Sarachu, subdelegado de la CNRT en Olavarría, se refirió a los controles que vienen realizando con la reactivación del turismo y los viajes de contingente, manifestó que han notado mucho movimiento de micros y eso significa que el turismo se va reactivando, entre otras cosas destaco que a mayor control menos faltas. Ingresar a la nota para escuchar el audio.