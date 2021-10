‘Desde hace tiempo estamos proponiendo un plan nacional vial y no nos escuchan, hoy tener un vehículo parece ser un delito’

En el día del camino en Siempre en Marcha dialogamos con Ricardo Lasca, presidente de CONADUV. Lasca se refirió a la importancia de esta jornada, nos contó por qué cada 5 de octubre se conmemora el día del camino e invito a todos a la audiencia publica que se celebra a través de zoom este 6 de octubre con la participación de organizaciones sindicales, sociales y de usuarios viales. Ingresar a la nota para escuchar audio.