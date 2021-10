Tres pilares fundamentales a la hora de diseñar una estación de servicio

En Siempre en Marcha dialogamos con el arquitecto Patricio Pon, titular de PON Estudio de Arquitectos, para diseñar una estación de servicios es fundamental basarse en tres factores: lo comercial, la experiencia del cliente y la operatividad. Quienes no atiendan estas demandas en forma integral, perderán rendimiento y quedarán en desventaja frente a la competencia. Patricio Pon es el arquitecto que diseñó y construyó la Estación de Servicio Shell más grande del país. Ingresar a la nota para escuchar el audio. Foto www.surtidores.com.ar