‘La falta de cubiertas y las nuevas homologaciones son los temas que más preocupan al sector’

El presidente de FADEEAC dialogo con el programa Siempre en Marcha. Se refirió al aumento de costos en el Transporte de Cargas, que alcanzo en el tercer trimestre del 2021 el 38,3 %, y también nos contó detalles del primer consejo Federal presencial realizado luego de la cuarentena, con una gran convocatoria de todas las cámaras de transporte del país. Ingresar a la nota para escuchar el audio.