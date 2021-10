Una APP permite a las estaciones de servicio implementar un novedoso sistema de control y seguimiento de auditorías

En Siempre en Marcha dialogamos con Guillermo Heroles, director comercial de MOST, empresa desarrolladora del servicio. Las Estaciones de Servicio argentinas tienen la posibilidad de participar de un sistema inédito que les permitirá tener on line y en todo momento, una herramienta a través del teléfono celular o cualquier dispositivo de acceso a internet, con la agenda detallada de trazabilidad de las auditorías y controles que marcan las normativas vigentes y ordenarlas según la necesidad de cada establecimiento. De esta forma, buscan facilitar a los responsables de las empresas, la difícil tarea de la gestión normativa y de mantenimiento de sus instalaciones. Ingresar a la nota para escuchar el audio.