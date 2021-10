‘El objetivo del programa es recorrer el país para potenciarnos’

En Siempre en Marcha dialogamos con Diego Gutiérrez, director del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta de BA + Cerca invita a la comunidad a conocer los diversos atractivos turísticos que tiene la ciudad de Buenos Aires y –además– incluye juegos interactivos, trivias y sorteos especiales. Es una acción de promoción independiente que tiene un eje temático y conceptual. Permite ampliar el alcance y genera una agenda previa, durante y post su activación, asimismo fortalece la sinergia entre los destinos y conecta con actores estratégicos en todas las regiones del país.