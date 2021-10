Nueva colecta externa de sangre de donantes voluntarios

Se informa que este miércoles 27 de octubre se realizará una nueva colecta de sangre de donantes voluntarios. La misma tendrá lugar en las instalaciones de la Iglesia Cosecha Mundial, Av. del Valle 2928. Allí, en el horario de 08:30 a 13:00 horas, Personal de Hemoterapia (cumpliendo con los protocolos vigentes) dispondrá su equipamiento para el desarrollo de la colecta.

Se recuerda que para donar sangre no es necesario estar completamente en ayunas: se puede tomar café, mate, infusiones con azúcar y comer frutas (menos banana). Lo que no se pueden consumir previo a una donación de sangre son productos lácteos o grasos. Se debe pesar más de 50 kgs. Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación. En caso de contar con medicación prescripta, se solicita llevarla consigo para evaluar si esa persona puede o no efectuar la donación.

Por consultas, comunicarse con el Hospital Municipal al 440800.

Las donaciones de sangre son imprescindibles para el sistema sanitario: cada uno de los componentes sanguíneos (glóbulos rojos, plaquetas, plasma) son requeridos para pacientes en caso de enfermedad, accidentes, operaciones, trasplante de órganos, tratamientos oncológicos, pacientes con quemaduras graves, entre otros.

Tal como se expresa desde el Ministerio de Salud de la Nación, existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable.

La sangre no puede producirse en laboratorios, sólo se consigue mediante donaciones, por eso es tan importante hacer de este acto solidario un hábito cotidiano.

La responsable del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, Laura Cardoso, destaca que “realmente cuidamos a los donantes con todas las medidas de bioseguridad”, al tiempo que anima a la comunidad a retomar o iniciarse en el hábito de la donación de sangre.

Si sos donante se recomienda:

Mantener distancia con otras personas

Llevar tus propios elementos (alcohol, lapicera)

Evitar besos y saludos cercanos

Evitar compartir el celular para sacar fotos

Toser o estornudar en el pliegue del codo o con pañuelo

Al volver: evitar tocar tu cara antes de lavarte las manos

El personal de salud te recibirá de la siguiente manera:

Evitando la aglomeración de personas

Cuidando las distancias recomendadas.

Usando guantes permanentemente

Teniendo a tu alcance alcohol y/o jabón

Desinfectando los objetos de uso común

Tomando tu temperatura

Usando barbijos en el momento de la donación

Hemoterapia funciona en el nosocomio local (ingreso por Av. Sarmiento). La atención a donantes se realiza de lunes a viernes de 07:30 a 10:00 horas y sábados de 08:00 a 10:00 horas.