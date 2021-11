‘El etiquetado nutricional no es masivo, el frontal es mucho más simple’

Imagen: OPS

Sodio, azúcares y grasas son los elementos que están alcanzados por la nueva normativa, explicó la Dra. Yanina Castaño, nutricionista, en LU32. Busca que la persona pueda hacer una elección consciente de lo que compra para comer. Destacó que la ley argentina tiene un apartado especial para los productos dirigidos a niños y adolescentes, que no podrán tener figuras como animalitos o de marketing, si poseen algún octógono negro.