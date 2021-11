Santilli y Manes en Olavarría: ‘ lo que los argentinos quieren es un cambio de raíz’

Diego Santilli y Facundo Manes, candidatos a Diputados nacionales por el Frente “ Juntos”, llegaron a Olavarría y previamente habían visitado Bolívar. Acompañados por el Intendente Ezequiel Galli, y los candidatos locales y a Senadores, se desarrolló una conferencia de prensa. Más tarde, se desarrolló un acto en las escalinatas del Balneario Municipal. Durante el encuentro con la prensa, Santilli consideró que la gente quiere un cambio de raíz , cuestionó al gobierno porque “ está actuando de manera clientelar” y manifestó que hay muchas cosas que se pueden hacer desde el Congreso, vinculados a educación, empleo, seguridad. Ingresar para escuchar la conferencia y visualizar las fotos del acto en el balneario