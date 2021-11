Lousteau: 'Hay un deseo profundo de que la Argentina encuentre otro rumbo'

El senador nacional por la Capital Federal estuvo este sábado apoyando la lista de Juntos en Olavarría y la de la Séptima Sección. Manifestó que los ciudadanos les piden que se queden juntos y que ganen. Inflación, educación e inseguridad son los reclamos que más le llegan en las recorridas.