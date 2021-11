La FPT fue sede la la Expo Escobar 2021

La Fundación Profesional para el Transporte fue sede del expo Escobar 2021, En siempre en Marcha dialogamos con su presidente, Darío Airaudo.

Airaudo nos contó lo que significa como crecimiento para la fundación el haber sido sede de la Expo y también se refirió a los proyectos que le presentaron a Sergio Massa durante la Exposición.