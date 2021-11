Está abierta la inscripción para la Primera capacitación virtual en materia de educación vial para docentes de todo el país

En Siempre en Marcha dialogamos con Sebastián Kelman, director del Centro de Formación en Políticas de Seguridad Vial de la ANSV. La capacitación será bajo la modalidad virtual, destinada a todos los docentes del país. Se desarrollara el 18 de Noviembre a las 18 hs y se llamará "Herramientas para la construcción de una nueva cultura vial desde la perspectiva educativa". El link para inscribirse es el siguiente: https://forms.gle/5M8Z5HLa3WygRUuF8