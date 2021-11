Trenes Argentinos Capital Humano incorporó dos mujeres soldadoras al taller Ferroviario Mario Meoni de Junín

En Siempre en Marcha dialogamos con Florencia Santágata, Gerenta de Asuntos Jurídicos, Géneros y Diversidad de Trenes Argentinos Capital Humano, quién destaco la importancia de este logro. La empresa estatal que preside Damián Contreras anunció la incorporación de dos trabajadoras que se suman al plantel del Taller Junín “Ministro Mario Meoni”. En el marco de las políticas de inclusión e igualdad de género que lleva adelante el Estado Nacional, Dianela Carballo y Ángeles Dos Santos se convirtieron en las primeras mujeres en este equipo de trabajo abocadas a tareas históricamente desarrolladas por personal masculino.