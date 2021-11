‘Hoy el panorama es incierto pero va a haber aumento de combustibles en 2022, para ponernos al día el aumento debe rondar entre el 20 y el 25 %’

En Siempre en Marcha dialogamos con José Luis Sureda, ex secretario de Energía de la Nación, opino sobre el congelamiento de precios en los combustibles y sobre la ley de de incentivos al sector hidrocarburífero. Ingresar a la nota para escuchar el audio