Scania copó el autódromo Hermanos Emiliozzi

En la mañana de hoy jueves, Scania y Loma Negra presentaron los camiones a GNC. En Siempre en Marcha dialogamos con Gustavo Schon, jefe de prensa de Scania en nuestro país. La presentación se desarrolló en el autódromo Hermanos Emiliozzi para mostrarle a los transportistas de la región todas las opciones que Scania tiene relacionadas al gas, en la búsqueda de soluciones que tengan un menor impacto ambiental”. Ingresar a la nota para escuchar el audio.