‘Estamos con expectativa, ansiedad, nerviosismo, pero el objetivo se cumplió’

En Siempre en Marcha dialogamos con Diego Cunioli, Director de la EEST N°1 “René Favaloro”.

“La Galerita” es un prototipo monoplaza con impulsión eléctrica que participará de la competencia nacional Desafío ECO YPF 2021, en representación de Olavarría; los días 4 y 5 de diciembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. El vehículo fue elaborado de forma conjunta por estudiantes de las escuelas de Educación Técnica Nº1 “René Favaloro” y Técnica Nº2 “Luciano Fortabat”.