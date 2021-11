Vuelve el Bazar de Navidad: su producido es para sostener becas para estudiantes

Se trata de la edición 33 que se llevará a cabo los días 4 y 5 de diciembre de 17 a 22 en el Gimnasio de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno. Habrá artesanos y emprendedores. Claudia Badagnani, integrante de la Rueda Femenina del Club Rotario Olavarría, organizadora del Bazar, dialogó con LU 32. Lo recaudado estará destinado a sostener becas para 5 estudiantes universitarios