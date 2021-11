Iveco cierra el 2021 fabricando el Camión de 15 Toneladas

En Siempre en Marcha dialogamos con Pablo Princich, gerente comercial y marketing de Iveco Argentina. Hoy la empresa da un paso más y apuesta por la fabricación del Tector en Córdoba con una nueva versión de 15 toneladas, reemplazando a la que provenía de Brasil y participar en un segmento mayor al del Daily donde hay un espacio sin modelos de producción nacional.