Durante la noche de las fiestas las Estaciones de Servicio no atenderán al público

Lo confirmo en Siempre en Marcha Guillermo Lego, gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA). Desde hace siete años, los convenios de trabajo firmados por las diferentes cámaras empresarias, garantizan el derecho de los empleados de las Estaciones de Servicio a celebrar las fiestas en familia. Algunos ya comienzan a tener en cuenta en sus campañas de comunicación la alerta a los clientes de la falta del servicio durante el 24 y el 31 desde las 22:00. Foto www.surtidores.com.ar