Gastón Sarachu dejará su cargo como subdelegado de la CNRT

Será a partir del 10 de diciembre, por haber sido electo como concejal. Realizó un positivo balance de todos estos meses al frente de la subdelegación. Remarcó que en lo últimos días José Arteaga, titular de la CNRT, estuvo en la ciudad para comenzar a diagramar los controles para una temporada de verano con mucho movimiento en las rutas. También contó como funcionó el operativo el último fin de semana largo.