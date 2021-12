Recomiendan un intervalo mínimo de seis meses entre la segunda y la tercera dosis

Foto: Archivo

El Dr. Gustavo Rago pidió que la población adopte una posición intermedia entre los que quieren la tercera dosis ‘ya’ y quienes no se quieren vacunar. Indicó que, en baja incidencia, existe la posibilidad de una híperrespuesta inmune.