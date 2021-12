El presidente Alberto Fernández sostuvo este miércoles que la pandemia de coronavirus "dejó muy en claro" la "desigualdad y la injusticia social en el mundo" y afirmó que "quedó demostrado que ese capitalismo financiero que se impuso en las últimas décadas en el mundo sólo hizo millonarios a muy pocos, pero hizo a millones padecer la pobreza", al tiempo que denunció "la desigual distribución de las vacunas" en el mundo



"Lo digo, yo que soy uno de los países que pudo acceder con más velocidad y con más facilidad a las vacunas, pero veo lo que hoy está pasando en África y eso da cuenta de la injusticia que el mundo vive", remarcó el Presidente al brindar una entrevista en el marco del evento anual Gzero Summit Latin America 2021, un encuentro en el cual los líderes políticos y empresariales debaten desafíos y oportunidades en la pandemia.



Fernández dijo estar "convencido" de que "la única forma de poder pagar (la deuda con el Fondo Monetario Internacional) y de poder crecer es a través de un desarrollo armónico con industria que aumenta su producción, que esa producción se exporte y genere dólares para pagar la deuda".



El Jefe de Estado dijo que la Argentina no quier "salir del mundo ni incumplir" obligaciones.



"La lógica de los que piensan que primero para pagar hay que ajustar la economía para que la economía funcione es el capitalismo del descarte. Ajustando dejamos afuera a millones de argentinos y los números cierran, pero lo que no cierra es la vida de los argentinos, que siguen padeciendo", señaló



El presidente Alberto dijo además estar "muy seguro" respecto del rumbo que deben tomar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y afirmó tener la certeza de que es "el mismo que quiere" la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Fernández dijo que en el Frente de Todos (FdT) no "hay una mirada homogénea sobre la realidad" y que Cristina y él no piensan "igual" en "muchas cosas".



"Está claro que Cristina y yo en muchas cosas no pensamos igual, el que decide finalmente soy yo. (...) Ella se expresa como siempre se expresó y actúa como siempre actuó, lo que pasa es que ahora como no es la Presidenta cuando ella habla se lee de otro modo. Yo lo leo con la misma naturalidad que siempre la leí. Habló Cristina", dijo.



El encuentro, en el que especialistas y líderes políticos y empresariales, entre ellos Juan Sebastián González, asistente especial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debaten con el fin de explorar los desafíos y oportunidades geopolíticas de la región en el contexto de la pandemia de Covid-19, informaron fuentes oficiales.



El encuentro, que comenzó ayer y culminará hoy, se realiza de forma virtual y cuenta con la participación del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes; el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Rogelio Ramírez de la O, y el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde.



También participan el asistente especial del Presidente de los Estados Unidos y senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan Sebastián González, y otros investigadores, ejecutivos y directivos del Grupo Eurasia.



Gzero Summit Latin América es un foro organizado por la Bolsa de San Pablo y Eurasia Group, una compañía líder de consultoría e investigación de riesgos políticos.