La actualidad de Bomberos con los ojos puestos en la Cena Solidaria

José Luis Veyrand, vicepresidente a cargo de la presidencia, estuvo en LU32 y repasó cómo hacer para adquirir las tarjetas, pero también, reiteró cuál va a ser el destino del dinero recaudado: el nuevo cuartel en Villa Alfredo Fortabat.