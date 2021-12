Cuota capital: ‘No sé lo que van a hacer, aconsejo pagar, porque si sale favorable al usuario, se devuelve’

La diputada nacional mandato cumplido, Liliana Schwidt, indicó en LU32 que el OCEBA ya notificó a Coopelectric acerca del mal procedimiento que concretaron con el tema del cobro extra en las facturas de energía eléctrica, y les recordó que no están autorizados. Reclamó que busquen otra solución que no sea cargar al usuario, que también está golpeado.