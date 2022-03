Más de 2000 olavarrienses votaron en consulta contra el FMI

1.293.580 personas votaron en la consulta popular a nivel nacional, impulsada por el Movimiento Libres del sur. De ellos, poco más de dos mil, se registraron en la ciudad de Olavarría, a quienes les agradecemos su predisposición y el debate, que con respeto supimos compartir. Los espacios políticos que ocupan bancas como diputados y senadores, y el gobierno en consonancia, debieran escuchar la expresión del pueblo argentino que, aunque pretendan tergiversar las consecuencias de no acordar con el FMI, la población comprende el desenlace de decirle “si” a los planteamientos del fondo para con la economía nacional, ya que en la calle y con el sueldo de un trabajador promedio, el ajuste se siente. Silvia Saravia, coordinadora nacional del espacio “Barrios de Pie”, dijo al respecto, “nuestra percepción es que, quienes se han acercado a las mesas, sienten que la dirigencia política con responsabilidades legislativas no les está representando”, Por otra parte, el Presidente del Movimiento Libres del Sur, Humberto Tumini señalo, “Nos hubiera gustado que la consulta la hubiera llevado adelante el gobierno nacional porque eso implica la posibilidad de hacer participar a toda la ciudadanía en un tema que le va a afectar”. El informe nacional de la consulta popular revelo que, 1.180.823 electores expresaron no estar conformes en acordar con el FMI, lo que representa el 91,1% del total, mientras que el 8,9% restante, que representan 114.757 votos, se mostraron a favor del acuerdo. También se desprende del informe que el 56% de participantes fueron mujeres, el 43,6% hombres y el 0,4% no binaries. Desde este espacio sostenemos que el gobierno de Fernandez debiera haber continuado con la investigación de la deuda y la profundización de los informes vertido por el BCRA, que daba cuenta de los dólares ingresados a través del FMI y que posteriormente fueran fugados al extranjero por propios y ajenos al gobierno de aquel entonces, como también, pese al informe del propio FMI, reconociendo faltas a sus preceptos para aprobar prestamos, no se buscó hacer cargo a los responsables, y ahora a través del congreso se buscara legitimar tal deuda, el FdT votando a favor para llevar adelante un ajuste y el Pro votando a favor de los acreedores de deuda afines a su espacio político, ellas y ellos quedando bien y no ajustándose sus salarios, donde las consecuencias restrictivas acechan solo a la clase trabajadora, como mero responsable de la crisis, según el entender de la dirigencia política gobernante.





