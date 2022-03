Alertan por la vuelta al ejercicio sin chequeo previo

Foto: El Eco

Este domingo hubo una carrera en Tandil, donde falleció un corredor de Tapalqué, que había estado en actividad algo más de una hora. El cardiólogo Ernesto Ylarri, expresó en LU32, que hay que diferenciar la actividad física para mejorar la salud y la actividad física para competencia.