Proponen hacer una valoración cardiovascular en los chicos, antes que empiecen a practicar deportes

Foto: Emblema Deportivo

Hay que desarrollar un grupo de trabajo, según la propuesta del terapista y deportólogo Iván Recabarren, en torno a la prevención de enfermedades vasculares, que se hacen patentes cuando la mayor parte de la población inicia con la ejecución de alguna disciplina deportiva con constancia.