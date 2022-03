Se demoró la llegada de vacunas antigripales pediátricas y para mayores de 65 años

El Dr. Germán Caputo, Secretario de Salud de Olavarría, aclaró que tienen toda la logística lista para aplicar las vacunas, pero que son responsabilidad de la Nación, que llegan a través de la Provincia y por la Región Sanitaria. Adelantó que se viene una campaña especial, tras dos años de pandemia y, por eso, sostuvo, va a ser muy dinámica.