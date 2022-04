Salud: mientras arriban las antigripales para mayores de 65, piden que se completen los esquemas contra covid

El responsable de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, sostuvo con Luis Occhi que esta semana llegará el primer lote de antigripales para mayores de 65. En otro punto del diálogo, aclaró que están llevando adelante encuestas, en la zona y barrios por donde anda la posta móvil de vacunación, para profundizar la penetración de las vacunas contra covid, que terceras dosis y refuerzos ‘está medio lento’.