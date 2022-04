Sileoni: 'Acompañamos la idea del Ministerio de Educación de la Nación'

El director general de Escuelas y Cultura de la Provincia se refirió con Luis Occhi en LU32 acerca de la propuesta realizada este martes por el Ministro de Educación de la Nación, para extender una hora la cursada de las escuelas primarias. Explicó que actualmente Provincia tiene unas 720 horas de clases y, con esto se iría a las 900, aproximadamente, en el nivel primario.