En el Centro del país se viene un trimestre más cálido y con menos lluvias que lo habitual

El informe muestra la tendencia de temperatura media y precipitación esperada para el próximo trimestre.



Al elaborar este producto se considera que el comportamiento de la lluvia y la temperatura puede tener tres categorías posibles: inferior a lo normal, normal y superior a lo normal. Sin factores que modifiquen la circulación atmosférica típica del trimestre, cada categoría tiene la misma probabilidad de ocurrencia: un 33,3 %. Pero cuando actúan forzantes atmosféricos, como El Niño o La Niña, la circulación planetaria cambia y la ocurrencia de alguna de esas categorías se hace más -o menos- probable.



Pronóstico de temperaturas

Para el periodo comprendido entre abril y junio de 2022 se observa una mayor probabilidad de que la temperatura sea superior a lo normal en el este y sur de la Patagonia. Además, sobre gran parte del centro del país y el oeste patagónico, en promedio, las temperaturas pueden ser normales o superiores a lo normal.



Sobre la región del Litoral las temperaturas medias estarán dentro de lo habitual, mientras que hacia el norte y noroeste de la Argentina los pronósticos no son concluyentes y no se ve favorecida ninguna categoría.



Por otro lado, como es habitual al final del otoño y comienzo del invierno, es común tener días con mucha amplitud térmica, por lo que no se descarta una mayor frecuencia de temperaturas mínimas muy bajas sobre el centro y norte del país.





Pronóstico de precipitaciones

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que hay mayor probabilidad de registrar un trimestre más seco que lo normal sobre el sur del Litoral, este de Buenos Aires, parte de Cuyo y este de Patagonia.



Además, se pueden esperar lluvias normales o inferiores a las normales hacia el norte y noreste del país, Córdoba, La Pampa, oeste de Buenos Aires y oeste de Patagonia.



En el este del NOA (Noroeste Argentino) lo más probable es que las precipitaciones estén dentro del promedio, mientras que en el oeste de esta región, y también el norte de Cuyo, no se suministra pronóstico por ser estación seca.



Por último, en el extremo sur de la Patagonia se pueden esperar lluvias entre normales y superiores a lo normal para ésta estación del año.



¿Qué sucedió en marzo 2022?



Temperaturas

A nivel país, el mes pasado fue uno de los 10 marzos más fríos de las últimas décadas, con casi 1°C por debajo de la media.







Se registró una temperatura media de hasta 1°C y 3°C por debajo del promedio en gran parte de la Argentina.







Una irrupción de aire frío a finales del mes quebró récords de temperaturas mínimas más bajas para marzo en varias localidades:



Récords de temperatura mínima más baja para marzo (31/03/2022)

Santa Rosa de Conlara (-2,7ºC)

Villa María de Río Seco (0,1ºC)

Marcos Juárez (0,4ºC)

Rosario (1,2ºC)

Santiago del Estero (2,7ºC)

Concordia (3,2ºC)

Paso de los Libres (5,5ºC)

Catamarca (5,3ºC)



Precipitaciones

Las lluvias volvieron a reactivarse en el NEA, donde se destacó a nivel mensual una mejora respecto a la sequía en esta zona.





Del 3 al 10 de marzo, varias regiones del país registraron eventos de lluvias, con precipitación acumulada superior a 70 y 100 mm en algunas localidades:



Lluvias diarias (3 al 10/03/2022)

Sunchales (123 mm)

El Trébol (87 mm)

Cnel. Suarez (85 mm)

Santiago del Estero (85 mm)

Rosario (73 mm)

Dolores (72 mm)

Reconquista (71 mm)

Salta (63 mm)



Entre los días 23 y 25, el avance de un frente frío y posterior formación de un sistema de baja presión provocó lluvias abundantes, vientos fuertes y tormentas de variada intensidad en algunas localidades:



Lluvias diarias superiores a 100 mm (entre el 23 y 25/03/2022)