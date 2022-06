Inauguraron Puntos de Extensión Territorial Olavarría

Referentes barriales y de instituciones sociales, educativas y universitarias participaron del lanzamiento que se realizó en la Sociedad de Fomento Villa Mailín. En el encuentro se discutieron y pusieron en común las problemáticas que atraviesan a las comunidades y las organizaciones. El Licenciado Sebastián Álvarez, integrante de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Centro, dialogó con LU 32