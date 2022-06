Caso Requena: Celeste Arouxet denunció complicidad entre Juntos, la UCR y el Curismo

Renunció sin irse de Personal, contratado como asesor municipal. La concejal de Ahora Olavarría advirtió que no es único caso de “asesores amigos”, deslizó incompatibilidad por ser penitenciario y dijo que su contrato se costea con el próximo aumento de tasas. El pedido de informes presentado, no contó con los votos del Oficialismo y aliados y no fue aprobado.