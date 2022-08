Tucumán: un fallecido y cinco médicos afectados por una infección aún desconocida

Foto: LV12

Horacio Flores, periodista de LV12 de San Miguel, relató en LU32 que la incertidumbre es importante y que las autoridades remitieron muestras al Instituto Malbrán para el análisis, además de tener que dedicarse a desmentir versiones difundidas por redes sociales.