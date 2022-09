RADIO EN VIVO

'Será una fiesta de la ganadería argentina'

Lo dijo en LU32 el vice presidente de la SRO , Daniel Aycaguer. Invitó a la Exposición Nacional Angus de Primavera , lo mejor de la raza Angus estará presente en Olavarría, los días 21, 22, y 23 de setiembre. Seguimos trabajando la sub comisión en un nexo con la Municipalidad en caminos rurales. El año que viene vamos a disponer 100% de lo recaudado de la tasa vial para aplicar a caminos rurales. En seguridad con la sub comisión que integro con José María Ortiz, y Sebastián Matrella, hemos logrado más patrulleros,y efectivos en las zonas rurales.Implementamos el pago de la cuota social digital.