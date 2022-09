“Voy a ir allá y lo resolvemos, así las familias no tienen que viajar”

El Dr. Pedro Abbate, Jefe del Servicio de Traumatología del Hospital, destacó lo dicho y hecho por el jefe de traumatología infantil del Hospital Ricardo Gutiérrez, Dr. Eduardo Stefano, que estuvo operando este fin de semana en los quirófanos del Hospital Cura.