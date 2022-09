La Provincia presentó el Proyecto de Ley que jerarquizar al personal de Salud

El Proyecto llamado “Ley de Excepción” permitirá la incorporación de licenciados en Organización y Asistencia de Quirófanos y licenciados/as en Educación para la Salud bajo el régimen de la Ley N° 10.471 y el pase automático de licenciados y licenciadas en enfermería, así como otras disciplinas, desde la Ley 10430 (empleo público) a la Ley 10471 (carrera hospitalaria), reconociendo y jerarquizando la tarea que realizan todos los días en los hospitales y centros de salud diversos profesionales. La medida se suma a la cláusula de revisión paritaria para los estatales de la Ley 10.430, en donde se acordó aumentar un 10% más en septiembre a lo pactado originalmente (14%), lo que dejaría un total de 24% a cobrar en el mes de octubre.



El Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak se refirió a la reforma y dijo que “no hay explicación ni motivo por el cual se pueda reconocer a un licenciado en Instrumentación Quirúrgica, en Obstetricia, Psicología y no a un licenciado o licenciada en Enfermería”, y agregó: “Es una discriminación a un sector que es quizás la columna vertebral del sistema hospitalario”.



“Lo que presentamos hoy es una excepción administrativa para evitar que las y los enfermeros necesiten concursar y buscar una nueva planta cuando ya están realizando tareas de cuidados dentro del sistema”, detalló el sanitarista. De esta manera, los y las profesionales que ya estén ejerciendo y se reciban de licenciados se jerarquizarán directamente.



El pase a la Ley 10471 será automático, permanente, con carácter de excepción y por única vez, incluyendo a los profesionales universitarios y/o terciarios que reúnan las siguientes características: estabilidad en el régimen de la Ley 10.430; desarrollo de alguna de las actividades comprendidas en el artículo 3; título universitario y/o terciario habilitante para la actividad que desarrollan; y que posean todos los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley 10.471.



Por su parte, el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa afirmó: "En este Cabildo estamos traccionando un proyecto que no tengo dudas que diputados, diputadas, senadores y senadoras van a articular para que se convierta en Ley; no tengo dudas que el Gobernador y mis compañeros ministros van a accionar para que se aplique".

Y agregó: "No tengo dudas que esta ley va a ser aprobada pero quiero destacar que estas y estos trabajadores ya se ganaron el título de profesionales de la salud por su desempeño en la pandemia, por su trabajo, por su lucha cotidiana".



La incorporación excepcional fue planteada en virtud de que en la Provincia de Buenos Aires, se cuenta con profesionales que desarrollan tareas en establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud bajo dos regímenes estatutarios diferentes: las Leyes N° 10.430 (Personal de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires) y N° 10.471 (Personal Comprendido en la Carrera Profesional Hospitalaria). Dicha situación genera, sin dudas, desigualdad entre pares profesionales, principalmente porque los profesionales que se encuentran bajo el nombramiento administrativo no pueden presentarse en concursos de funciones, en el marco del plexo normativo de la Carrera Profesional Hospitalaria.



Cabe resaltar que, para realizar la incorporación, se procederá a la conversión del cargo del que fuere titular de los interesados y interesadas. A su vez, la incorporación automática aludida no se hará efectiva si el o la agente manifiesta expresamente su voluntad de permanecer en el régimen estatutario en el que se encuentra.



Durante la jornada, que se llevó a cabo en el Anexo de la Legislatura Bonaerense, también estuvieron presentes representantes sindicales.