Nuevo Tomógrafo: '¿Hacés un plazo fijo o comprás esto?'

Fotos: En Línea Noticias

Es la pregunta válida que se hicieron varios médicos, entre ellos el doctor Marcelo Leani, cuando definieron adquirir un elemento de última generación a la firma General Electric y no apostar a la especulación financiera. Lo instalaron frente al Instituto Médico, sostuvo el profesional en diálogo con LU32.